Único do grupo que ainda não pontuou, Real Madrid visita o Mönchengladbach pela Champions

Ainda sem pontuar na Liga dos Campeões, o Real Madrid terá o Borussia Mönchengladbach pela frente. Nesta terça-feira (27), os merengues visitam o clube alemão precisando da vitória para ter tranquilidade nos próximos jogos.DERROTA SOFRIDAO Real Madrid perdeu na primeira rodada para o Shakhtar Donetsk, em casa. A partida esteve 3 a 0 para os ucranianos, mas os merengues fizeram dois gols e incendiaram a partida. Nos acréscimos, Valverde marcou, mas o VAR anulou o lance por impedimento.
FAVORITISMOO Real Madrid é o favorito do grupo. Com a Inter de Milão correndo por fora, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar devem ter problemas para passar de fase. Com isso, os merengues precisam vencer para não se complicarem para as próximas rodadas.
RETORNO IMPORTANTESem atuar há algum tempo, Eden Hazard foi relacionado para a partida. Ele ainda não entrou em campo na atual temporada e estava lesionado desde setembro.