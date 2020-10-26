Único do grupo que ainda não pontuou, Real Madrid visita o Mönchengladbach pela Champions

Ainda sem pontuar na Liga dos Campeões, o Real Madrid terá o Borussia Mönchengladbach pela frente. Nesta terça-feira (27), os merengues visitam o clube alemão precisando da vitória para ter tranquilidade nos próximos jogos.DERROTA SOFRIDAO Real Madrid perdeu na primeira rodada para o Shakhtar Donetsk, em casa. A partida esteve 3 a 0 para os ucranianos, mas os merengues fizeram dois gols e incendiaram a partida. Nos acréscimos, Valverde marcou, mas o VAR anulou o lance por impedimento.