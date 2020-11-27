Único candidato a presidente do Galo, Sérgio Coelho fala da importância de um 'mecenas' para o clube

O empresário Sérgio Coelho é o único candidato registrado para a eleição do dia 11 de dezembro, que irá escolher o próximo presidente do Atlético-MG. E, ele se dirigiu ao torcedor do Galo sobre suas propostas de gestão para o alvinegro no triênio 2021 a 2023. Sérgio fez um vídeo que foi veiculado publicamente e para os conselheiros atleticanos, que escolherão o sucessor de Sérgio Sette Câmara. Veja o vídeo no fim do texto. Uma das coisas que chamou atenção na fala de Sérgio foi sua posição favorável a presença de investidores, ou “mecenas” que faça aportes no Atlético para reforçar o futebol. Não surpreende a posição de Sérgio, já que ele tem o apoio dos principais parceiros comerciais do Galo, Ricardo Guimarães, Rubens Menin, Rafael Menin e Renato Salvador, citados nominalmente pelo candidato. - Além de trabalhar com firmeza, honestidade, determinação e transparência, eu não poderia deixar de contar com o apoio financeiro do chamado grupo dos quatro "R's": Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin. A quem faço publicamente o meu eterno agradecimento. Além de serem parceiros financeiros fundamentais, esses quatro têm contribuído de forma determinante para a profissionalização e a adoção das melhores práticas de governança do nosso clube - disse Coelho, que reforçou seu compromisso em manter o clube de forma honesta e leal. -Afirmo que terei tolerância zero com a falta de honestidade e a falta de lealdade. Sérgio Coelho terá os votos que o elegerão presidente do Atlético, sendo o dirigente que irá inaugurar o estádio do Galo, em 2022, a Arena MRV. Sérgio Coelho trabalha na sua plataforma de administração o futuro estádio, a base alvinegra, finanças em dia e equipes profissionais fortes. -Buscarei de forma determinada a organização de nossas contas, aprofundando o bom trabalho iniciado pela atual diretoria. Quero convocar a torcida mais apaixonada do Brasil para caminhar juntos, torcida, time e diretoria, pois é dessa forma que conseguiremos colocar o Galo entre as potências do futebol internacional. Vamos juntos, em breve, voltar a encher o Mineirão e, tão logo, nossa Arena MRV - completou.