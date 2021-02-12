Única dúvida do Grêmio para encarar o São Paulo está na zaga

Pensando na equipe que será escalada pelo técnico Renato Portaluppi para enfrentar o São Paulo no próximo domingo (14), as atividades da semana e o quadro clínico dos jogadores do Grêmio indicam que, a princípio, existe apenas uma dúvida no 11 inicial. O zagueiro Kannemann parece ainda não estar plenamente recuperado das dores na região do púbis as quais o incomodaram recentemente. >A tabela do Imortal até o fim do Campeonato BrasileiroNenhuma lesão de maior cuidado foi encontrada no local após os exames, mas a postura tem sido de precaução para não perder um atleta importante na reta final dos jogos válidos pela temporada 2020. Seja pensando nos jogos do Brasileirão como, principalmente, os confrontos diante do Palmeiras valendo o título da Copa do Brasil nos dias 28 de fevereiro (em Porto Alegre) e 7 de março no Allianz Parque.
Com isso, os nomes que estariam de "sobreaviso" caso o argentino não esteja em condições de entrar em campo no fim de semana são os de Paulo Miranda e David Braz. Sabendo-se apenas, até o momento, que Rodrigues será o companheiro de um dos dois, já que Geromel só deve retornar no segundo semestre.
Assim, o time titular para que o Imortal faça valer o mando de campo no confronto marcado para às 20h30 (de Brasília) deve ser com Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann (Paulo Miranda ou David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.