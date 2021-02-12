Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Única dúvida do Grêmio para encarar o São Paulo está na zaga

Com Rodrigues como nome certo, resta saber se Kannemann reunirá condições de jogo para confronto do próximo domingo (14) na Arena...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 19:32

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:32

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Pensando na equipe que será escalada pelo técnico Renato Portaluppi para enfrentar o São Paulo no próximo domingo (14), as atividades da semana e o quadro clínico dos jogadores do Grêmio indicam que, a princípio, existe apenas uma dúvida no 11 inicial. O zagueiro Kannemann parece ainda não estar plenamente recuperado das dores na região do púbis as quais o incomodaram recentemente. >A tabela do Imortal até o fim do Campeonato BrasileiroNenhuma lesão de maior cuidado foi encontrada no local após os exames, mas a postura tem sido de precaução para não perder um atleta importante na reta final dos jogos válidos pela temporada 2020. Seja pensando nos jogos do Brasileirão como, principalmente, os confrontos diante do Palmeiras valendo o título da Copa do Brasil nos dias 28 de fevereiro (em Porto Alegre) e 7 de março no Allianz Parque.
Com isso, os nomes que estariam de "sobreaviso" caso o argentino não esteja em condições de entrar em campo no fim de semana são os de Paulo Miranda e David Braz. Sabendo-se apenas, até o momento, que Rodrigues será o companheiro de um dos dois, já que Geromel só deve retornar no segundo semestre.
Assim, o time titular para que o Imortal faça valer o mando de campo no confronto marcado para às 20h30 (de Brasília) deve ser com Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann (Paulo Miranda ou David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados