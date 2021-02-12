Única dúvida do Grêmio para encarar o São Paulo está na zaga

Pensando na equipe que será escalada pelo técnico Renato Portaluppi para enfrentar o São Paulo no próximo domingo (14), as atividades da semana e o quadro clínico dos jogadores do Grêmio indicam que, a princípio, existe apenas uma dúvida no 11 inicial. O zagueiro Kannemann parece ainda não estar plenamente recuperado das dores na região do púbis as quais o incomodaram recentemente. >A tabela do Imortal até o fim do Campeonato BrasileiroNenhuma lesão de maior cuidado foi encontrada no local após os exames, mas a postura tem sido de precaução para não perder um atleta importante na reta final dos jogos válidos pela temporada 2020. Seja pensando nos jogos do Brasileirão como, principalmente, os confrontos diante do Palmeiras valendo o título da Copa do Brasil nos dias 28 de fevereiro (em Porto Alegre) e 7 de março no Allianz Parque.