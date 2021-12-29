União Suzano oficializa a contratação do atacante Michael

VEJA A NOTA OFICIAL DO CLUBE
Visando a disputa do Campeonato Paulista da Série A3, o União Suzano acertou a contratação do atacante Michael. O jogador, que estava na Suécia, chega para ser a referência do ataque da equipe tricolor.
Michael teve um início meteórico no Fluminense, considerado como uma das principais apostas de Xerém, o jogador acabou tendo alguns problemas com a equipe e foi emprestado ao Boavista, de Portugal. O jogador ainda teve passagens por Criciúma, América Mineiro, Resende e ABC.
O União Suzano continua com um projeto ambicioso para 2022. Após recém subir para a A3, o clube busca manter o desempenho conquistado na Série B do Paulista, onde acabou com a taça de maneira invicta. Para o presidente Fábio Souza a chegada de Michael eleva o patamar da equipe e mostra que briga pelo acesso em 2022.
Pelo Fluminense, Michael foi campeão brasileiro de 2012, em um elenco que contava com Fred, Sheik, Conca, entre outros craques. A negociação foi conduzida e intermediada pela KA Esporte, que viabilizou a chegada deste nível ao União Suzano.