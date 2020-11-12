União Suzano monta planejamento por vaga na segunda fase do Paulistão Sub-23

Crédito: João Vallim comanda o time sub-23 do União Suzano (Robson Fernandjes

Com 5 pontos no grupo F do Campeonato Paulista sub-23, o União Suzano precisa vencer as duas últimas partidas da fase de grupos, diante do Atlético Mogi e Manthiqueira, e torcer por resultados favoráveis para ficar com uma das vagas reservadas para os dois melhores terceiros colocados. O time, que soma uma vitória, dois empates e três derrotas, se apega na matemática para manter viva a esperança pela classificação.

Com estrutura, suporte e salário em dia, a diretoria do União Suzano trabalha com o planejamento de duas vitórias. Dessa forma, foi passado aos jogadores que eles devem pensar e focar apenas nos próximos adversários. Enquanto isso, a comissão técnica, comandada por João Vallim, tem intensificado o trabalho nos treinamentos e conversado com os atletas sobre a importância da classificação. A ideia é chegar aos 11 pontos na classificação geral na última rodada. E somente depois disso, se preocupar com outros resultados.

- Estamos trabalhando com essa possibilidade. Nós precisamos vencer os próximos dois jogos, esse é o nosso pensamento. Se existe chance, vamos buscar. É fazer dois bons jogos, vencer e ver o que acontece. Precisamos primeiro fazer a nossa parte. Pena que começamos o trabalho um pouco atrasado, mas o time evoluiu muito e está dando liga. Se tivesse mais duas rodadas além dessas, garanto que estaríamos brigando na parte superior da tabela - disse João Vallim.Com nova gestão, o União Suzano traçou um planejamento a longo prazo e espera em pouco tempo revelar jogadores para o cenário internacional e jogar a elite do futebol paulista com a equipe principal. Para João Vallim, conhecido como 'Rei do acesso', o trabalho tem tudo para render bons frutos.

- Em termos de projeto, o trabalho está indo muito bem. Por tudo que me foi passado, com trabalho a longo prazo, estruturação do clube, tudo isso vem sendo feito. Demos o pontapé inicial dentro do campeonato, e mesmo que a gente não consiga o acesso esse ano, vamos traçar o planejamento, para ano que vem conseguir um resultado melhor ainda - encerrou o treinador.