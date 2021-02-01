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futebol

União Suzano empresta meio-campo Rodrigo Bassani ao Maringá

Time do Paraná busca a classificação à Copa do Brasil de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 19:55

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:55

Crédito: Rodrigo Bassani vai disputar o Campeonato Paranaense (Divulgação / Maringá FC
O meio-campo Rodrigo Bassani é o novo reforço do Maringá para a disputa do Campeonato Paranaense. O jovem atleta de 23 anos, que pertence ao União Suzano de São Paulo, chega por empréstimo com validade até o próximo mês de junho. O jogador é cria do Ituano-SP e ainda acumula passagens pelo Roeselare da Bélgica e Zacatepec do México.
Após assinar o contrato, o jogador falou sobre a nova oportunidade na carreira, dessa vez, defendendo a equipe do interior do Paraná.
- Tive uma boa experiência fora do País, mas agora, retornando e jogando pelo Maringá espero poder ajudar o time em campo, porque fui muito bem recebido e estou feliz pelo suporte e toda a estrutura que o clube oferece aos seus atletas. Tenho certeza que vamos fazer um belo campeonato, conseguir várias vitórias para nossa torcida e consequentemente buscar os objetivos que é a classificação para a Copa do Brasil de 2022 - projetou.
Com uma reformulação completa, apostando na estrutura e projeto a longo prazo, a nova gestão do União Suzano, clube que disputa a 2ª divisão do futebol paulista, começa a colher os frutos do bom trabalho. O presidente do clube, Jouber Andrade, responsável pela nova realidade vivida pelo União Suzano, analisou o empréstimo de Bassani para o Maringá.
- Foi uma negociação boa para todas as partes. O Maringá contrata um jogador de qualidade, sério e que vai ajudar muito no Campeonato Paranaense. O Bassani vai ter a oportunidade de defender uma grande equipe do estado, e o União Suzano mostra a qualidade dos seus jogadores com esse tipo de negociação. Nosso pensamento é buscar o melhor para todos os envolvidos, sempre. O União Suzano está se reformulando, apostando na estrutura e pronto para revelar novos talentos para o futebol.
O Maringá de Rodrigo Bassani tem estreia no Campeonato Paranaense para o dia 28 de fevereiro, quando enfrenta o Londrina no estádio do Café.

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