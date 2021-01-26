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futebol

Unai Emery, treinador do Villarreal, quer comprar clube espanhol

Treinador que acumula títulos pelo futebol da Espanha busca a compra do Real Unión de Irún, da terceira divisão espanhola...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 14:41
Crédito: Reprodução/Villarreal CF TV
O atual treinador do Villarreal, Unai Emery, quer comprar um clube da terceira divisão espanhola. Segundo o jornal 'As', da Espanha, Emery quer comprar o Real Unión de Irún, time que seu avô atuou como jogador, vencendo duas edições de Copa do Rei, além de uma passagem de seu pai pelo clube.
Veja a tabela do EspanholNascido na região de Gipuzkoa, a mesma do Real Unión de Irún, Unai Emery busca a compra do clube e leva, entre diversos motivos, uma certa ligação sentimental com o time. Segundo o jornal, seu irmão e seu advogado já estão conversando com o presidente da equipe, Ricardo García.
Treinado por Unai Emery, o Villarreal ocupa hoje a quinta colocação do Campeonato Espanhol, com 34 pontos somados em 20 partidas. A equipe enfrenta o Girona hoje, às 17h (de Brasília) em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei.

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