Unai Emery, treinador do Villarreal, quer comprar clube espanhol

Crédito: Reprodução/Villarreal CF TV

O atual treinador do Villarreal, Unai Emery, quer comprar um clube da terceira divisão espanhola. Segundo o jornal 'As', da Espanha, Emery quer comprar o Real Unión de Irún, time que seu avô atuou como jogador, vencendo duas edições de Copa do Rei, além de uma passagem de seu pai pelo clube.

Veja a tabela do EspanholNascido na região de Gipuzkoa, a mesma do Real Unión de Irún, Unai Emery busca a compra do clube e leva, entre diversos motivos, uma certa ligação sentimental com o time. Segundo o jornal, seu irmão e seu advogado já estão conversando com o presidente da equipe, Ricardo García.