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futebol

Unai Emery rejeita proposta para ser treinador do Newcastle

Comandante do Villarreal irá seguir à frente da equipe espanhola e garantiu que estará na beira do gramado para o jogo deste domingo diante do Getafe pela La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 11:40

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 11:40

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Unai Emery, comandante do Villarreal, recusou a proposta que recebeu para assumir o Newcastle. Nas redes sociais, o espanhol agradeceu o interesse do novo bilionário da Premier League, mas afirmou que espera alcançar grandes feitos com o Submarino Amarelo.- Dentro do clube, houve transparência e lealdade com a família Roig e o meu plantel, que é incrível e o que mais importa para mim. O Villarreal é minha casa e estou comprometido 100%. Estou agradecido pelo interesse de um grande clube, mas ainda mais agradecido por estar aqui. Quero seguir fazendo parte deste projeto, agradecer ao apoio da torcida e domingo uma partida muito importante.
> Veja a tabela da Champions League
Segundo o jornalista Guillem Balague, Emery percebeu que há uma falta de visão clara dos novos donos para com o Newcastle e que esse fator foi determinante para a permanência do espanhol no Villarreal. No entanto, uma saída não está descartada ao fim da atual temporada.
O treinador possui contrato com o Submarino Amarelo até 2023 e tem uma cláusula de rescisão contratual de seis milhões de libras (R$ 39 milhões). O clube espanhol está próximo de conquistar uma vaga nas oitavas de final da Champions League, embora faça uma campanha ruim na La Liga.

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