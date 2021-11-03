Unai Emery rejeita proposta para ser treinador do Newcastle

Unai Emery, comandante do Villarreal, recusou a proposta que recebeu para assumir o Newcastle. Nas redes sociais, o espanhol agradeceu o interesse do novo bilionário da Premier League, mas afirmou que espera alcançar grandes feitos com o Submarino Amarelo.- Dentro do clube, houve transparência e lealdade com a família Roig e o meu plantel, que é incrível e o que mais importa para mim. O Villarreal é minha casa e estou comprometido 100%. Estou agradecido pelo interesse de um grande clube, mas ainda mais agradecido por estar aqui. Quero seguir fazendo parte deste projeto, agradecer ao apoio da torcida e domingo uma partida muito importante.