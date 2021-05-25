  • Unai Emery discute final da Europa League: 'Não pensamos nas consequências de não vencer'
Unai Emery discute final da Europa League: 'Não pensamos nas consequências de não vencer'

Treinador do Villarreal falou, em coletiva de imprensa, sobre a final da Europa League desta quarta-feira contra o Manchester United...
LanceNet

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 16:55

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O treinador do Villarreal, Unai Emery, falou à imprensa sobre a final da Europa League, que ocorre em Gdansk às 16h (de Brasília) desta quarta-feira. O espanhol falou sobre seu adversário, o Manchester United, e a preparação para a partida.- Esta competição melhorou muito e está cheia de equipes poderosas de alto nível que estão desesperadas para vencê-la e o Villarreal conquistou um lugar nesse grupo. Precisamos nos expressar o melhor que pudermos, estar nas melhores condições para enfrentar um time do United, o que é muito bom - disse Unai Emery.
O comandante da equipe espanhola também falou sobre o favoritismo do Manchester United no duelo desta quarta-feira.
- Nossa história é forte e confiável, mas é recente. Se o United é o favorito, é porque tem jogadores muito bons, tem uma grande história, mas temos argumentos para ser um verdadeiro candidato à vitória aqui em Gdansk - falou o treinador do Villarreal.
Apesar de valorizar o seu adversário, Unai Emery também garantiu que nada está feito, e acredita bastante na vitória de sua equipe.
- Cada final é diferente. Nos anteriores que treinei, comecei com um time que era favorito e outro que não era, mas isso está tudo no 'pré'. Amanhã estaremos cheios de orgulho e boa atitude e provamos que somos uma equipa consistente. O United, no seu melhor, pode vencer qualquer um. Mas nós temos nossos 'prós'. Analisamos o United de perto e a chave é aproveitar nossas oportunidades quando elas vierem - adicionou o espanhol.
Por fim, Unai Emery também falou sobre o pós-jogo, e diz não considerar ainda as consequências de uma possível derrota para o Manchester United nesta quarta-feira.
- Não pensamos nas consequências de não vencer. Nós controlamos o jogo, o trabalho, as ideias em campo. O pouco depois de uma final, ganhe ou perca, vem quer você goste ou não e este não é o momento para pensar nisso - concluiu Emery.
Villarreal e Manchester United se enfrentam às 16h (de Brasília) desta quarta-feira na final da Europa League.

