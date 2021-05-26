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futebol

Unai Emery celebra conquista do Villarreal na Liga Europa: 'Merecemos vencer'

Treinador do Villarreal conquistou a Liga Europa pelo Villarreal nos pênaltis contra o Manchester United e celebrou o título...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 20:17
Crédito: MICHAEL SOHN / POOL / AFP
Campeão da Liga Europa pelo Villarreal nesta quarta-feira após bater o Manchester United nos pênaltis, o treinador Unai Emery celebrou a conquista em entrevista. O espanhol comemorou o desempenho de sua equipe e parabenizou os jogadores.- Este clube já jogou na Champions, e vamos gostar desta competição. Quero ganhar a Liga Europa, mas quero jogar na Liga dos Campeões. Vamos aproveitar este momento com nossos torcedores e nossas famílias amanhã - disse Unai Emery.
O treinador do Villarreal ainda fez questão de comemorar ainda mais o título conquistado por sua equipe nesta quarta-feira contra o Manchester United.
- Estou muito feliz. Esses jogadores trabalharam muito durante a temporada, para o presidente, o dono, o presidente. Estamos muito orgulhosos do Villarreal. Acho que merecemos vencer. Foi o Manchester United, mas jogamos uma partida muito competitiva esta noite - falou o treinador.
Eleito melhor jogador em campo no confronto desta quarta-feira, Etienne Capoue, meio-campista do Villarreal, também celebrou bastante a conquista do 'Submarino Amarelo'.
- Há um troféu a ganhar, claro que estou cheio de energia. É a mentalidade de cada um de nós. Estou muito feliz por vencer hoje. O segredo de Unai? Ele é um grande treinador. Ele não tem mais nada a provar. É um masterclass - ele mostrou de novo hoje - disse Capoue, melhor em campo nesta quarta-feira.

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