Unai Emery celebra conquista do Villarreal na Liga Europa: 'Merecemos vencer'

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Campeão da Liga Europa pelo Villarreal nesta quarta-feira após bater o Manchester United nos pênaltis, o treinador Unai Emery celebrou a conquista em entrevista. O espanhol comemorou o desempenho de sua equipe e parabenizou os jogadores.- Este clube já jogou na Champions, e vamos gostar desta competição. Quero ganhar a Liga Europa, mas quero jogar na Liga dos Campeões. Vamos aproveitar este momento com nossos torcedores e nossas famílias amanhã - disse Unai Emery.

O treinador do Villarreal ainda fez questão de comemorar ainda mais o título conquistado por sua equipe nesta quarta-feira contra o Manchester United.

- Estou muito feliz. Esses jogadores trabalharam muito durante a temporada, para o presidente, o dono, o presidente. Estamos muito orgulhosos do Villarreal. Acho que merecemos vencer. Foi o Manchester United, mas jogamos uma partida muito competitiva esta noite - falou o treinador.

Eleito melhor jogador em campo no confronto desta quarta-feira, Etienne Capoue, meio-campista do Villarreal, também celebrou bastante a conquista do 'Submarino Amarelo'.