Umtiti, zagueiro do Barça, é oferecido à Roma, segundo rádio italiana

Após a saída de Chris Smalling da Roma, o zagueiro Umtiti, do Barcelona, foi oferecido ao clube italiano, segundo a “Tele Radio Stereo”. O defensor não tem desejo de deixar a equipe culé, mas os dirigentes blaugranas consideram essa possibilidade devido às poucas presenças em jogos por conta de lesões.O francês não é o único atleta na mira da Roma, uma vez que o clube tem vontade de contratar o experiente Jan Vertonghen, que deixou o Tottenham após fim de contrato e pode ser uma aquisição sem custos.