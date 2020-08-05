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futebol

Umtiti, zagueiro do Barça, é oferecido à Roma, segundo rádio italiana

Clube italiano perdeu Chris Smalling, que retornou ao Manchester United, e tenta a contrataçã de Jan Vertonghen, mas francês pode ser uma opção por empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 09:11

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 09:11

Crédito: Divulgação/FC Barcelona
Após a saída de Chris Smalling da Roma, o zagueiro Umtiti, do Barcelona, foi oferecido ao clube italiano, segundo a “Tele Radio Stereo”. O defensor não tem desejo de deixar a equipe culé, mas os dirigentes blaugranas consideram essa possibilidade devido às poucas presenças em jogos por conta de lesões.O francês não é o único atleta na mira da Roma, uma vez que o clube tem vontade de contratar o experiente Jan Vertonghen, que deixou o Tottenham após fim de contrato e pode ser uma aquisição sem custos.
Os catalães vêem com bons olhos a ida de Umtiti para a Itália, pois acreditam que o zagueiro pode recuperar o bom futebol em um novo país em que seu estilo de jogo se encaixe melhor. O defensor de 28 anos tem contrato até 2023 e poderia ser negociado em definitivo com uma boa temporada.

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