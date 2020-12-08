Umtiti volta a ser relacionado no Barça após quase seis meses parado

Após quase seis meses sem ser relacionado para uma partida de futebol, o zagueiro Umtiti entrou na lista de Ronald Koeman para o duelo contra a Juventus nesta terça-feira pela Liga dos Campeões. O francês recebeu alta médica após um longo período tratando uma lesão em seu joelho e pode estrear na temporada.
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O camisa 23 não era relacionado para um jogo desde o duelo contra o Atlético de Madrid da última temporada, no dia 30 de junho, quando ficou no banco de reservas. Sua última partida foi contra o Celta de Vigo no dia 27 de junho. Nesse período em que ficou ausente por conta de contusão, o defensor ainda foi diagnosticado com Covid-19.
Após tanto tempo parado, Umtiti não deve ser titular no confronto contra a Velha Senhora e a zaga deve ser composta por Lenglet e Ronald Araújo. Óscar Mingueza, que pertence ao Barça B, mas que foi utilizado nos últimos confrontos, também estará no banco.