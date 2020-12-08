Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Umtiti volta a ser relacionado no Barça após quase seis meses parado

Zagueiro francês tratava de lesão no joelho e ainda não jogou sob comando do técnico Ronald Koeman. Defensor deve começar no banco diante da Juventus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2020 às 12:53

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:53

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após quase seis meses sem ser relacionado para uma partida de futebol, o zagueiro Umtiti entrou na lista de Ronald Koeman para o duelo contra a Juventus nesta terça-feira pela Liga dos Campeões. O francês recebeu alta médica após um longo período tratando uma lesão em seu joelho e pode estrear na temporada.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
O camisa 23 não era relacionado para um jogo desde o duelo contra o Atlético de Madrid da última temporada, no dia 30 de junho, quando ficou no banco de reservas. Sua última partida foi contra o Celta de Vigo no dia 27 de junho. Nesse período em que ficou ausente por conta de contusão, o defensor ainda foi diagnosticado com Covid-19.
Após tanto tempo parado, Umtiti não deve ser titular no confronto contra a Velha Senhora e a zaga deve ser composta por Lenglet e Ronald Araújo. Óscar Mingueza, que pertence ao Barça B, mas que foi utilizado nos últimos confrontos, também estará no banco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados