Umtiti não tem planos para deixar o Barcelona na próxima temporada

Crédito: Divulgação/FC Barcelona

O zagueiro Umtiti está focado em se recuperar de sua lesão no joelho para voltar a jogar, seja na Liga dos Campeões, por mais remota que seja a possibilidade, seja na próxima temporada. No entanto, de acordo com o “Mundo Deportivo”, o Barcelona e o jogador adotam o mesmo discurso de que não há uma intenção do francês deixar a equipe.

O atleta possui contrato com os culés até 2023 e a ideia inicial é cumprir o acordo até o final. Desde que Umtiti começou seu tratamento, jogador e clube não se reuniram para tratar de uma saída, embora o nome do francês tenha sido cogitado em outros grandes times do futebol europeu.