Umtiti não tem planos para deixar o Barcelona na próxima temporada

O zagueiro Umtiti está focado em se recuperar de sua lesão no joelho para voltar a jogar, seja na Liga dos Campeões, por mais remota que seja a possibilidade, seja na próxima temporada. No entanto, de acordo com o “Mundo Deportivo”, o Barcelona e o jogador adotam o mesmo discurso de que não há uma intenção do francês deixar a equipe.
O atleta possui contrato com os culés até 2023 e a ideia inicial é cumprir o acordo até o final. Desde que Umtiti começou seu tratamento, jogador e clube não se reuniram para tratar de uma saída, embora o nome do francês tenha sido cogitado em outros grandes times do futebol europeu.
No Barça desde 2016, Umtiti tem sofrido com lesões principalmente depois da disputa da Copa do Mundo de 2018. Na atual temporada, o atleta marcou presença em apenas 18 partidas, tendo iniciado como titular em 14 jogos.