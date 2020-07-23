AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Umtiti não tem planos para deixar o Barcelona na próxima temporada

Clube também não conversou com o jogador sobre uma saída, embora francês seja especulado em grandes clubes europeus. Contrato do defensor vai até 2023...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 14:49
Crédito: Divulgação/FC Barcelona
O zagueiro Umtiti está focado em se recuperar de sua lesão no joelho para voltar a jogar, seja na Liga dos Campeões, por mais remota que seja a possibilidade, seja na próxima temporada. No entanto, de acordo com o “Mundo Deportivo”, o Barcelona e o jogador adotam o mesmo discurso de que não há uma intenção do francês deixar a equipe.
O atleta possui contrato com os culés até 2023 e a ideia inicial é cumprir o acordo até o final. Desde que Umtiti começou seu tratamento, jogador e clube não se reuniram para tratar de uma saída, embora o nome do francês tenha sido cogitado em outros grandes times do futebol europeu.
No Barça desde 2016, Umtiti tem sofrido com lesões principalmente depois da disputa da Copa do Mundo de 2018. Na atual temporada, o atleta marcou presença em apenas 18 partidas, tendo iniciado como titular em 14 jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados