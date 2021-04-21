futebol

Umberto Louzer se apresenta ao Sport e evita projetar time

Treinador quer analisar as peças para desenvolver o seu trabalho no time da Ilha do Retiro...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 15:37

LanceNet

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Umberto Louzer chegou. Depois de sair da Chapecoense e ser anunciado pelo Sport na semana passada, o comandante foi apresentado ao elenco e concedeu entrevista coletiva.
Apesar de todas as especulações para saber como e quem será suas peças principais no esquema de jogo, o treinador explicou que vai analisar o grupo antes de tomar qualquer decisão.
‘Eu busco identificar a característica individual de cada atleta, ver como encaixar essas peças. Foi assim no Guarani, no Vila Nova, no Coritiba, foi assim na Chapecoense e não será diferente no Sport. Nesse dia a dia, vamos identificando as características individuais de cada atleta para que a gente possa somar, potencializar o coletivo e, assim, ter uma equipe equilibrada’, declarou.
Estreia
A expectativa é que Umberto Louzer faça a sua estreia no sábado, quando o Leão encara o Retrô pelo estadual.
Vale lembrar, que sem a Copa do Nordeste e Copa do Brasil no calendário, o novo comandante vai ajustar o time no estadual de olho no Campeonato Brasileiro.

