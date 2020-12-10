Umberto Louzer quebra a cabeça para montar a Chape

Após vencer o Avaí fora de casa, a Chapecoense se consolidou ainda mais na liderança da Série B e agora começa a fazer pontos para carimbar de vez o acesso.No fim de semana o rival é o CRB na Arena Condá e o técnico Umberto Louzer vai quebrar a cabeça para escalar o time.
Se Alan Ruschel e Moccelin estão fora por conta do terceiro cartão amarelo, o treinador não terá Anderson Leite e Alan Santos, ambos com lesão na panturrilha. O tempo de retorno não foi informado.
Após 27 partidas disputadas, a Chapecoense está na ponta do torneio, com 54 pontos. O quarto colocado, Cuiabá, está com 44 pontos.