Umberto Louzer cita erros do Sport após revés contra o Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Sport. Na última quinta-feira, o Leão foi até São Paulo e acabou superado por 2 a 1, resultado que aumentou ainda mais a pressão no clube.

Chateado com a exibição do seu time, Umberto Louzer falou sobre a queda de rendimento do Sport em comparação com outras partidas.

‘Acredito que foi pela maneira distante que jogamos. Cometemos muito erros com isso, muitos erros de passe. Esse balanço tardio facilitou o jogo do adversário, não conseguimos conectar o nosso jogo. Esse retrocesso, nesse primeiro tempo, com relação ao que vínhamos apresentando em outros jogos, mesmo quando não conseguimos o resultado’, declarou.