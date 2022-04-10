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'Uma pena que só esteja acontecendo agora', diz Mbappé sobre entrosamento com Messi e Neymar

Camisa 7 marcou três gols na goleada do PSG sobre o Clermont, no último sábado, assim como Neymar. Messi deu três assistências no triunfo de 6 a 1 no Francês...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 11:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 11:41
Autor de três gols na goleada do Paris Saint-Germain sobre o Clermont por 6 a 1 no último sábado, o atacante Kylian Mbappé falou sobre seu entrosamento com as outras estrelas do time parisiense. Segundo o camisa 7, o entendimento com Neymar, que também fez um hat-trick, e Messi, que deu três assistências, demorou a acontecer na temporada.- É uma pena que só esteja acontecendo agora. Houve muitas circunstâncias e eventos que provocaram essa demora. Somos três de qualidade que tentam ajudar a equipe o máximo possível. Arrependimento? A vida é assim, às vezes você vence, às vezes perde. Temos que olhar para a frente - declarou Mbappé à rádio "RMC".
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A eliminação do PSG na Champions League trouxe enormes consequências para o time, que viu a torcida protestar muito. No entanto, segundo o jogador francês, a equipe precisa continuar em busca de alegrias para os torcedores. No Campeonato Francês, os parisienses lideram com 15 pontos de vantagem para o segundo colocado.
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- Precisamos continuar até o último dia, até o fim da temporada, tentando dar alguma alegria como a que demos hoje. É sempre especial. Gostaríamos que os torcedores sempre estivessem conosco. Entendemos a decepção. Se eles estiverem conosco, será fantástico. Se não, faremos nosso trabalho porque somos pagos para isso - finalizou o camisa 7.
Crédito: Neymar,MbappéeMessisãoosprincipaisnomesdoPSG(Foto:KENZOTRIBOUILLARD/AFP

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