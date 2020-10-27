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'Uma partida de alto nível', diz Koeman sobre duelo com a Juventus

Técnico do Barcelona afirmou que partida ainda não é decisiva, por se tratar do início da Liga dos Campeões, mas exaltou qualidade italiana. Treinador espera que CR7 jogue...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:40

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 15:40
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Na véspera do confronto com a Juventus pela Liga dos Campeões, o técnico Ronald Koeman, do Barcelona, conversou com a imprensa em entrevista coletiva. Para o comandante holandês, o duelo entre espanhóis e italianos, na casa da Velha Senhora, será um jogo de "alto nível".- Não é um jogo decisivo, penso que é um confronto entre duas grandes equipes, que querem ir longe neste campeonato. É importante que consigamos um bom resultado, com um futebol que queremos. Respeitamos muito o outro lado. É um jogo de alto nível - disse Koeman.
A Juventus não sabe ainda se terá à disposição Cristiano Ronaldo, sua principal estrela, por conta da Covid-19. No entanto, quem pensa que Koeman deseja que o português não entre em campo por se tratar de um craque, está enganado. O treinador do Barcelona disse que seu desejo é que CR7 jogue.
- Queremos sempre o melhor em campo e o Cristiano Ronaldo é um grande jogador. Não sei se ele está em condições de jogar por conta do coronavírus, mas espero que esteja lá, pelo jogo, pela fama, pela sede de goleador. Eu o respeito muito - afirmou o treinador blaugrana.

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