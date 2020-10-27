'Uma partida de alto nível', diz Koeman sobre duelo com a Juventus

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Na véspera do confronto com a Juventus pela Liga dos Campeões, o técnico Ronald Koeman, do Barcelona, conversou com a imprensa em entrevista coletiva. Para o comandante holandês, o duelo entre espanhóis e italianos, na casa da Velha Senhora, será um jogo de "alto nível".- Não é um jogo decisivo, penso que é um confronto entre duas grandes equipes, que querem ir longe neste campeonato. É importante que consigamos um bom resultado, com um futebol que queremos. Respeitamos muito o outro lado. É um jogo de alto nível - disse Koeman.

A Juventus não sabe ainda se terá à disposição Cristiano Ronaldo, sua principal estrela, por conta da Covid-19. No entanto, quem pensa que Koeman deseja que o português não entre em campo por se tratar de um craque, está enganado. O treinador do Barcelona disse que seu desejo é que CR7 jogue.