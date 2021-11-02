Uma das principais peças do Shakhtar em 2021, Maycon projeta confronto contra o Real Madrid

Em sua quarta temporada na Ucrânia, Maycon vive o melhor momento com a camisa do Shakhtar Donetsk. Após a chegada de Roberto de Zerbi, o volante se tornou titular absoluto e assumiu papel de protagonismo em 2021. No último sábado (30), o camisa 7 teve ótima atuação e deu uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Desna, resultado que manteve a equipe na segunda colocação do Campeonato Ucraniano com 32 pontos, apenas três atrás do Dínamo de Kiev.- Tenho vivido uma temporada muito positiva. Me adaptei bem à nova função e tenho a confiança dos meus companheiros. Sinto que o grupo está cada vez mais entrosado e preparado para alçar vôos maiores neste ano - declarou.