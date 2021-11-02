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Uma das principais peças do Shakhtar em 2021, Maycon projeta confronto contra o Real Madrid

Volante comentou fase que tem vivido com o clube ucraniano e falou sobre encarar o Real...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 16:18

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 16:18

Crédito: Divulgação/Shakhtar Donetsk
Em sua quarta temporada na Ucrânia, Maycon vive o melhor momento com a camisa do Shakhtar Donetsk. Após a chegada de Roberto de Zerbi, o volante se tornou titular absoluto e assumiu papel de protagonismo em 2021. No último sábado (30), o camisa 7 teve ótima atuação e deu uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Desna, resultado que manteve a equipe na segunda colocação do Campeonato Ucraniano com 32 pontos, apenas três atrás do Dínamo de Kiev.- Tenho vivido uma temporada muito positiva. Me adaptei bem à nova função e tenho a confiança dos meus companheiros. Sinto que o grupo está cada vez mais entrosado e preparado para alçar vôos maiores neste ano - declarou.
Maycon esteve em campo em 19 dos 22 jogos do Shakhtar na temporada e soma duas assistências. Na Liga dos Campeões, foi titular nas sete partidas desde a fase preliminar e mais uma vez deve ir a campo nesta quarta-feira (03), contra o Real Madrid, na quarta rodada da fase de grupos da competição.
- É sempre uma partida especial enfrentar uma das grandes equipes do futebol mundial, mas estamos focados nos nossos objetivos. Precisamos de um bom resultado e estamos trabalhando impor nosso estilo de jogo - analisou.O Shakhtar enfrenta o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (03), às 14h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Champions League.

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