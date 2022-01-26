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futebol

Uma das novas caras do Caxias, Diogo Sodré mira título do Gauchão

Jogador também comentou sobre a dificuldade esperada na estreia em confronto fora de casa diante do Grêmio...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 12:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 12:02
No início de dezembro, o Caxias anunciou a contratação do meio-campista Diogo Sodré, nome que estava defendendo as cores de outro clube gaúcho, o Ypiranga.
Diogo chegou ao clube para a disputa do Gauchão e a Série D do Brasileirão onde, além de se mostrar motivado para jogar o estadual, ele admitiu a dificuldade esperada em enfrentar o Grêmio logo na estreia, mesmo com as adversidades que o clube da capital vem passando.>Agora no TikTok: confira o novo canal do LANCE!- O atleta quando chega no clube tem sempre a pretensão de ser campeão e o time vai buscar isso, com certeza. Não é um campeonato fácil, mas sempre vamos procurar os melhores resultados. Precisamos pensar alto, o time é muito bom, a comissão técnica escolheu as melhores peças e a gente tem tudo pra fazer um excelente campeonato - afirmou o meia, antes de completar sobre suas condições para jogar:
- Creio que em um mês de pré-temporada já estou muito bem fisicamente, 100% de condições de jogar 90 minutos. Meu foco é fazer um bom Campeonato Gaúcho junto com meus companheiros, ajudar e respeitá-los. Com todos unidos podemos fazer com que o Caxias chegue a um patamar alto.
O oponente do clube grená já divulgou que jogará os três primeiros jogos com a equipe Sub-21, visando dar mais tempo de preparação para o time profissional. Mesmo com um time mais jovem e com o rebaixamento para a segunda divisão ainda recente, Diogo ressaltou a qualidade do adversário e promete foco para buscar o resultado:
-Independentemente se é um time mesclado, se vai jogar com o Sub-21, se caiu pra Série B, Grêmio é Grêmio, é um clube que precisa ser respeitado. Claro que hoje no futebol não existem mais jogadores bobos, o que faz a diferença é a atitude do atleta dentro de campo. Sabemos da tradição e da história deles, mas nossa vontade de vencer precisa ser maior. Vamos em busca da vitória pra começar com o pé direito derrotando um gigante.
Crédito: Divulgação/Caxias

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