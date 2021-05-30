'Um sonho estar aqui': Facundo Milán é apresentado no São Paulo

Crédito: Reprodução/SPFCTV

O São Paulo apresentou neste domingo (30), o atacante Facundo Milán, que chega do Defensor para a equipe sub-20, em contrato de duas temporadas.

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O São Paulo vê Milán como uma grande promessa uruguaia e trata a chegada do jogador como uma oportunidade, visto que é jovem e pode ser evoluir nas categorias de base, para quem sabe chegar no profissional.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! – É linda (a camisa). Na verdade, é sonhada. Eu imaginava que fosse lindo (o São Paulo). A verdade é que para mim é um sonho estar aqui – disse Facundo Milán para a SPFCTV.

Facundo chegou a disputar 37 partidas com a camisa do clube uruguaio desde a sua estreia, em 2017. Na última temporada, foram nove jogos e três gols marcados. O diretor-executivo de futebol de base do clube, Marcos Biasotto, falou sobre os fatores que fizeram o Tricolor apostar no atleta.