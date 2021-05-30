Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Um sonho estar aqui': Facundo Milán é apresentado no São Paulo

Atacante uruguaio chega para a equipe sub-20, vindo do Defensor (URU)...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 18:02
Crédito: Reprodução/SPFCTV
O São Paulo apresentou neste domingo (30), o atacante Facundo Milán, que chega do Defensor para a equipe sub-20, em contrato de duas temporadas.
ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense
O São Paulo vê Milán como uma grande promessa uruguaia e trata a chegada do jogador como uma oportunidade, visto que é jovem e pode ser evoluir nas categorias de base, para quem sabe chegar no profissional.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! – É linda (a camisa). Na verdade, é sonhada. Eu imaginava que fosse lindo (o São Paulo). A verdade é que para mim é um sonho estar aqui – disse Facundo Milán para a SPFCTV.
Facundo chegou a disputar 37 partidas com a camisa do clube uruguaio desde a sua estreia, em 2017. Na última temporada, foram nove jogos e três gols marcados. O diretor-executivo de futebol de base do clube, Marcos Biasotto, falou sobre os fatores que fizeram o Tricolor apostar no atleta.
- Uma de nossas principais ideias era procurar jogadores na América do Sul para reforçar a nossa base, e foram avaliados jogos de Seleções. Alguns jogadores foram pontuados, entre eles o Facundo. A partir desse momento, iniciamos as negociações para viabilizar a vinda dele, o que foi possível agora - afirmou o dirigente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem de destaque
10 curiosidades sobre a alimentação dos animais na natureza 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados