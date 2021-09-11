Um homem! Uma máquina! Cristiano Ronaldo faz grande jogo e marca duas vezes na reestreia pelo United

Foram longos 12 anos de espera, mas a torcida do Manchester United já pôde comemorar não só um, mas dois gols de Cristiano Ronaldo. Na reestreia com a camisa dos Red Devils, o craque português balançou as redes e ajudou o time a vencer o Newcastle, em Old Trafford. Bruno Fernandes e Lingaard completaram o triunfo no final do jogo, que terminou em 4 a 1 para os anfitriões.
+ Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester UnitedLogo aos 3 minutos, Bruno Fernandes lançou Cristiano Ronaldo dentro da área, mas o camisa 7 não conseguiu dominar para finalizar. Aos 8' veio a primeira finalização. O craque recebeu dentro da área, mas na hora de finalizar, o chute saiu mascado e fraco pela linha de fundo. Dois minutos depois, fez uma bonita jogada, driblou dois jogadores, mas o chute saiu na rede pelo lado de fora.
Aos 22', Cristiano Ronaldo avançou pela direita, cortou para o meio e tentou o chute, mas parou na marcação na entrada da área. Já nos acréscimos o momento tão esperado pela torcida do Manchester United. Greenwood chutou de fora da área, o goleiro deu rebote e o atacante português estava lá para para empurrar para o gol e marcar na reestreia com a camisa dos Red Devils.
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No início do segundo tempo, CR7 e Manchester United levaram um susto com o gol de empate de Manquillo, aos 10' minutos. Mas não demorou muito para a máquina entrar em ação novamente e colocar os Red Devils à frente do placar. Aos 16', Luke Shaw avançou pelo meio e lançou o português, que dominou tirando do zagueiro e chutou de perna esquerda para o fundo das redes.
Cristiano Ronaldo também participou criando jogadas e desarmando no campo de ataque do Manchester United. No fim do jogo, o português ainda viu o compatriota Bruno Fernandes marcar um golaço de fora da área aos 35 minutos e Lingaard transformar o jogo em goleada aos 46'. Na terça-feira, o camisa 7 volta a defender os Red Devils pela Liga dos Campeões da Europa, contra o Young Boys, fora de casa.