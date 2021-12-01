Um dos principais nomes do Kalba, Wanderson quer crescimento da equipe na temporada

Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo da equipe em fazer um grande ano no clube. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado muito para evoluir.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir na temporada e para chegar a uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para que o grupo faça uma grande temporada este ano.