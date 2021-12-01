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Um dos principais nomes do Kalba, Wanderson quer crescimento da equipe na temporada

Meia brasileiro vem se destacando no clube
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 12:50

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 12:50

Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo da equipe em fazer um grande ano no clube. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado muito para evoluir.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir na temporada e para chegar a uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para que o grupo faça uma grande temporada este ano.
Segundo Wanderson, sua ideia é crescer com todos este ano.
- Tenho trabalhado muito para crescer com todos e para melhorar meu desempenho em campo no dia a dia. Minha expectativa é crescer nas próximas semanas.
Crédito: WandersonsedestacanosEmiradosÁrabes(Divulgação/IttihadKalba

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