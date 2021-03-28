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futebol

Um dos principais nomes do futebol russo, Wanderson quer evolução do Krasnodar no fim da temporada

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes da equipe
...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 10:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 10:59
Crédito: Wanderson quer sucesso na reta final do Campeonato Russo (Divulgação/Krasnodar
Principal destaque do futebol russo, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson, do Krasnodar, falou sobre o trabalho intenso que o grupo vem fazendo para terminar a temporada com vitórias. De acordo com o jogador, a meta é melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas.- Estamos trabalhando para que a temporada seja finalizada com vitórias. O grupo sabe da responsabilidade que terá nesta reta final de campeonato. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos nestas próximas semanas".Segundo Wanderson, sua fase no clube tem sido especial.
- Tudo que tenho construído no clube e no futebol russo é consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos anos. Venho me dedicando ao máximo para fazer a minha história no país e no clube.

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