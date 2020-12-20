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futebol

Um dos principais nomes do futebol do Chipre, Danilo quer título nacional com o AEL Limassol

Meio-campista brasileiro naturalizado belga falou sobre o momento vivido
no país e busca manter a intensidade para conquistar o troféu...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 16:01
Crédito: Divulgação
O meia brasileiro Danilo, naturalizado belga, principal destaque do AEL Limassol, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube. Em alta no país e principal nome do elenco, o jogador, com passagem pelo futebol da Holanda e russo, falou sobre essa evolução que teve nos últimos meses desde a sua chegada à agremiação.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Chipre. Foi a melhor decisão, sem dúvida. Tenho trabalhado muito para manter a intensidade em todos os jogos para ajudar o AEL a conquistar seus objetivos durante a temporada. Vou continuar lutando muito para fazer a minha história aqui - disse.Segundo Danilo, o AEL vai em busca do título nacional este ano.
- Estamos nos credenciando à briga pelo título da liga. Vamos manter os pés no chão e o ritmo forte para continuarmos firmes nesta luta.

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