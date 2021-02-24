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Um dos melhores do Shimizu em 2020, Valdo quer triunfo sobre o Kashima Antlers na estreia

Zagueiro vem passando por ótimo momento no futebol japonês
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LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 11:04

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 11:04

Crédito: Divulgação / Shimizu
Em alta no futebol japonês e construindo uma história no Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, foi escolhido pela torcida e patrocinador do clube como um dos três melhores jogadores da temporada 2020. Feliz com o prêmio, o atleta falou sobre ele.- Fiquei muito feliz pela escolha. É o reconhecimento de um trabalho que tenho feito desde a minha chegada ao futebol japonês. Estou muito motivado em melhorar ainda mais meus números com a camisa do Shimizu. Agradeço ao clube e aos torcedores pelo carinho. Sem eles nada disso seria possível - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe é vencer o Kashima Antlers na estreia da temporada neste final de semana.
- Iniciar a temporada vencendo um grande adversário será muito importante. Vamos lutar muito para fazermos uma ótima partida para sairmos com os três pontos.

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