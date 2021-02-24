Um dos melhores do Shimizu em 2020, Valdo quer triunfo sobre o Kashima Antlers na estreia

Em alta no futebol japonês e construindo uma história no Shimizu, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, foi escolhido pela torcida e patrocinador do clube como um dos três melhores jogadores da temporada 2020. Feliz com o prêmio, o atleta falou sobre ele.- Fiquei muito feliz pela escolha. É o reconhecimento de um trabalho que tenho feito desde a minha chegada ao futebol japonês. Estou muito motivado em melhorar ainda mais meus números com a camisa do Shimizu. Agradeço ao clube e aos torcedores pelo carinho. Sem eles nada disso seria possível - disse.