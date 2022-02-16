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futebol

Um dos destaques do Shanghai Port, Ricardo Lopes espera ótimo ano no clube chinês

Atacante brasileiro está passando por ótimo momento na carreira na equipe asiática...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 18:09
Um dos destaques do Shanghai Port, o atacante brasileiro Ricardo Lopes está focado no ano de 2022 no clube chinês. Segundo o centroavante, a meta é fazer uma temporada de alto nível para ajudar a equipe do país asiático ao longo da época.
- Estou muito motivado para essa temporada. Vou trabalhar muito para que tudo saia como estou planejando e para melhorar ainda mais meus números no clube. Vou me dedicar ao máximo para que as coisas aconteçam - disse o atleta.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022
Segundo Ricardo, o elenco do time de Xangai tem tudo para fazer uma temporada de conquistas.
+ Ucrânia pode ser invadida? Veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
- Vamos com tudo para fazer uma grande temporada em 2022. Só depende da gente. Temos que ter intensidade máxima do início ao fim do ano.
Crédito: RicardoLopesemaçãopeloShanghaiPort,daChina(Foto:Divulgação/ShanghaiPort

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