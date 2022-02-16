Um dos destaques do Shanghai Port, Ricardo Lopes espera ótimo ano no clube chinês

Um dos destaques do Shanghai Port, o atacante brasileiro Ricardo Lopes está focado no ano de 2022 no clube chinês. Segundo o centroavante, a meta é fazer uma temporada de alto nível para ajudar a equipe do país asiático ao longo da época.

- Estou muito motivado para essa temporada. Vou trabalhar muito para que tudo saia como estou planejando e para melhorar ainda mais meus números no clube. Vou me dedicar ao máximo para que as coisas aconteçam - disse o atleta.

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Segundo Ricardo, o elenco do time de Xangai tem tudo para fazer uma temporada de conquistas.

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- Vamos com tudo para fazer uma grande temporada em 2022. Só depende da gente. Temos que ter intensidade máxima do início ao fim do ano.