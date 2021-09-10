Um dos destaques do Kalba, Wanderson fala sobre desejo de fazer ótimo ano nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação/ItthadKalba

No Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, há duas temporadas, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube. Segundo o jogador, o objetivo é melhorar os números nos próximos meses.

+ Com a volta de Cristiano Ronaldo, United busca encerrar seca e voltar ao protagonismo na Europa - Vou trabalhar para continuar melhorando meus números no clube e no país. Estou muito motivado para essa temporada e espero que ela seja de grandes resultados para mim e para o clube - ressaltou o atleta.

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Segundo Wanderson, o Kalba vai com tudo para esta época.