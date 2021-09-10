Um dos destaques do Kalba, Wanderson fala sobre desejo de fazer ótimo ano nos Emirados Árabes

No Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, há duas temporadas, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube. Segundo o jogador, o objetivo é melhorar os números nos próximos meses.
+ Com a volta de Cristiano Ronaldo, United busca encerrar seca e voltar ao protagonismo na Europa - Vou trabalhar para continuar melhorando meus números no clube e no país. Estou muito motivado para essa temporada e espero que ela seja de grandes resultados para mim e para o clube - ressaltou o atleta.
+ Barcelona lança uniforme exclusivo para jogos da Champions League; confira
Segundo Wanderson, o Kalba vai com tudo para esta época.
- Temos um bom elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos - disse Wanderson.