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Um dos destaques do Kalba, Wanderson fala sobre desejo de fazer ótimo ano nos Emirados Árabes

Meia brasileiro vem destacando desde que chegou ao clube, há duas temporadas...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 19:13
Crédito: Divulgação/ItthadKalba
No Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, há duas temporadas, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube. Segundo o jogador, o objetivo é melhorar os números nos próximos meses.
+ Com a volta de Cristiano Ronaldo, United busca encerrar seca e voltar ao protagonismo na Europa - Vou trabalhar para continuar melhorando meus números no clube e no país. Estou muito motivado para essa temporada e espero que ela seja de grandes resultados para mim e para o clube - ressaltou o atleta.
+ Barcelona lança uniforme exclusivo para jogos da Champions League; confira
Segundo Wanderson, o Kalba vai com tudo para esta época.
- Temos um bom elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos - disse Wanderson.

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