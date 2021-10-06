Um dos destaques do Kalba, Wanderson fala sobre boa fase nos Emirados Árabes

Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson revelou o desejo de continuar crescendo no futebol local. Segundo o jogador brasileiro, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.- Vou trabalhar muito durante a temporada para fazer um grande ano com todos. Estou feliz e motivado para esse ano. Espero que ele seja de conquistas para mim e para o clube. Vamos lutar muito por isso - disse o jogador brasileiro.