Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Um dos destaques do Kalba, Wanderson fala sobre boa fase nos Emirados Árabes

Meio-campista brasileiro é um dos principais jogadores nos Emirados Árabes Unidos atuando pela equipe do Kalba...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 13:44

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:44

Crédito: Wanderson é destaque no Kalba (Divulgação / Ittihad Kalba
Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson revelou o desejo de continuar crescendo no futebol local. Segundo o jogador brasileiro, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.- Vou trabalhar muito durante a temporada para fazer um grande ano com todos. Estou feliz e motivado para esse ano. Espero que ele seja de conquistas para mim e para o clube. Vamos lutar muito por isso - disse o jogador brasileiro.
Segundo Wanderson, permanecer no futebol árabe é um objetivo que tem para a sua carreira.
- Quero permanecer no futebol árabe por muitos anos. Tenho isso como objetivo. É uma região que me adaptei rápido e isso me deixa feliz - concluiu Wanderson.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados