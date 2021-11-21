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futebol

Um dos destaques do futebol iraquiano, Dodô fala sobre início no Naft Missan

Meia-ofensivo brasileiro que atua no Naft Missan quer crescer no futebol do país do Oriente Médio
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LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 11:18

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 11:18

Um dos destaques vestindo a camisa do Naft Missan, do Iraque, o meia-ofensivo Dodô revelou estar motivado para essa sequência da temporada. Feliz com a fase positiva, o jogador falou sobre a intensidade que tem tido nos treinos e jogos.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Venho em um ritmo muito forte nos jogos para que isso seja possível. A expectativa é a melhor possível para essa sequência - disse o atleta.
Dodô elogiou o elenco do Naft e falou sobre o desejo de todos em fazer uma grande temporada.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer e ter ótimos resultados nestas próximas semanas. Só depende da gente. Vamos lutar muito por isso - concluiu.

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