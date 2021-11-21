Um dos destaques do futebol iraquiano, Dodô fala sobre início no Naft Missan

Um dos destaques vestindo a camisa do Naft Missan, do Iraque, o meia-ofensivo Dodô revelou estar motivado para essa sequência da temporada. Feliz com a fase positiva, o jogador falou sobre a intensidade que tem tido nos treinos e jogos.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando meus números no clube. Venho em um ritmo muito forte nos jogos para que isso seja possível. A expectativa é a melhor possível para essa sequência - disse o atleta.