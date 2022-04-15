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futebol

Um dia após vitória, São Paulo volta aos treinos pensando no Brasileirão

Equipe derrotou o Everton-CHI, pela Sul-Americana, e agora já pensa no Flamengo...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 13:35
O São Paulo voltou a treinar no CT da Barra Funda nesta sexta-feira, um dia após vencer o Everton-CHI por 2 a 0, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosOs jogadores que estiveram na partida e atuaram durante todo o jogo ou na maior parte dele realizaram um trabalho regenerativo, primeiro internamente e depois no gramado.
O restante do elenco fez um coletivo de 11 contra 11 com ajustes táticos comandado pelo técnico Rogério Ceni. Ainda houve um trabalho focado em cobrança de falta.
O goleiro Jandrei, que ficou fora da partida na Sul-Americana após sentir um desconforto estomacal antes do jogo, fez um trabalho individual no REFFIS com o preparador Octávio Ohl.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosNa manhã deste sábado (16), o Tricolor paulista treina pela última vez antes de viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no domingo (17), às 16h, no Maracanã.
Crédito: SãoPaulovoltouatreinarapósvitóriacontraoEverton-CHI(Divulgação/SãoPauloFC

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