Um dia após vitória, São Paulo volta aos treinos pensando no Brasileirão

O São Paulo voltou a treinar no CT da Barra Funda nesta sexta-feira, um dia após vencer o Everton-CHI por 2 a 0, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosOs jogadores que estiveram na partida e atuaram durante todo o jogo ou na maior parte dele realizaram um trabalho regenerativo, primeiro internamente e depois no gramado.

O restante do elenco fez um coletivo de 11 contra 11 com ajustes táticos comandado pelo técnico Rogério Ceni. Ainda houve um trabalho focado em cobrança de falta.

O goleiro Jandrei, que ficou fora da partida na Sul-Americana após sentir um desconforto estomacal antes do jogo, fez um trabalho individual no REFFIS com o preparador Octávio Ohl.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosNa manhã deste sábado (16), o Tricolor paulista treina pela última vez antes de viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no domingo (17), às 16h, no Maracanã.