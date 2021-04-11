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Um dia após goleada e já na véspera da próxima partida, São Paulo treina no CT da Barra Funda

O Tricolor terá que abdicar de dias de descanso para se adequar ao ritmo de partidas do Campeonato Paulista, que prevê jogos a cada dois dias...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 14:14
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Neste domingo (11), o São Paulo se apresentou pela manhã, no CT da Barra Funda, para dar continuidade aos treinamentos. O time, que jogou no dia anterior, não poderá usar o dia seguinte à partida como folga, pois enfrenta o Red Bull Bragantino já na segunda-feira (12).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O elenco do Tricolor terá que se acostumar à nova realidade do Campeonato Paulista, na qual jogará uma vez a cada dois dias. O modelo prevê compensar o tempo perdido devido à paralisação do torneio, que durou quase um mês.
Assim, o domingo que serviria de folga à equipe após a goleada por 5 a 1 diante do São Caetano, no último sábado (12), virou um dia de treino já visando a partida seguinte do campeonato.
Em meio a esse modelo, o treinador Hernán Crespo precisará rodar bastante o seu elenco, evitando desgastes ou, até mesmo lesões. Vale lembrar que a comissão do argentino realiza, também, treinamentos nos dias de jogo, horas antes da partida.
Destacados nas imagens divulgadas pelo clube, Eder e Benítez podem ganhar mais minutos, visando a rotação do elenco e recompensando a boa atuação que ambos tiveram nos primeiros minutos com a camisa do Tricolor.Durante a semana, o São Paulo treinará todos os dias, ao mesmo tempo que intercala as partidas. Na segunda-feira (12), enfrenta o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (14), o Guarani (os dois jogos no Morumbi) e, na sexta-feira (16), joga o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

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