Um dia após goleada e já na véspera da próxima partida, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Neste domingo (11), o São Paulo se apresentou pela manhã, no CT da Barra Funda, para dar continuidade aos treinamentos. O time, que jogou no dia anterior, não poderá usar o dia seguinte à partida como folga, pois enfrenta o Red Bull Bragantino já na segunda-feira (12).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

O elenco do Tricolor terá que se acostumar à nova realidade do Campeonato Paulista, na qual jogará uma vez a cada dois dias. O modelo prevê compensar o tempo perdido devido à paralisação do torneio, que durou quase um mês.

Assim, o domingo que serviria de folga à equipe após a goleada por 5 a 1 diante do São Caetano, no último sábado (12), virou um dia de treino já visando a partida seguinte do campeonato.

Em meio a esse modelo, o treinador Hernán Crespo precisará rodar bastante o seu elenco, evitando desgastes ou, até mesmo lesões. Vale lembrar que a comissão do argentino realiza, também, treinamentos nos dias de jogo, horas antes da partida.