Um dia após empate no Beira-Rio, São Paulo treina no CT do Inter

Crédito: Tricolor está focado no jogo de quarta, contra o River Plate, pela Copa Libertadores (Reprodução/São Paulo

De olho no jogo contra o River Plate, quarta-feira, pela Copa Libertadores, o São Paulo voltou aos treinos na tarde deste domingo. Sob os olhares atentos do técnico Fernando Diniz, os jogadores que não participaram da partida do último sábado, contra o Internacional, fizeram uma atividade justamente no CT do Colorado. Os titulares ficaram na academia do hotel em que a delegação está hospedada no Rio Grande do Sul.

TABELA>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores >Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro​Como joga em Buenos Aires, no meio da semana, o São Paulo apenas retornará para a capital paulista na próxima quinta-feira. Neste domingo e também na próxima segunda-feira, a delegação ficará no CT do Internacional. Na sequência, o Tricolor embarca para a Argentina onde decide sua vida na Copa Libertadores da América.No treino deste domingo, Diniz contou apenas com aqueles que começaram o duelo diante do Inter, sábado, pelo Brasileirão, no banco de reservas. O São Paulo não divulgou muitas informações sobre a atividade, mas os atletas fizeram um treino em campo reduzido e receberam orientações da comissão técnica já pensando no jogo do meio da semana.