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Um dia após empate no Beira-Rio, São Paulo treina no CT do Inter

Fernando Diniz trabalhou apenas com os jogadores que não atuaram os 90 minutos da partida do último sábado. Titulares ficaram no hotel fazendo exercícios regenerativos...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 20:44

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 20:44
Crédito: Tricolor está focado no jogo de quarta, contra o River Plate, pela Copa Libertadores (Reprodução/São Paulo
De olho no jogo contra o River Plate, quarta-feira, pela Copa Libertadores, o São Paulo voltou aos treinos na tarde deste domingo. Sob os olhares atentos do técnico Fernando Diniz, os jogadores que não participaram da partida do último sábado, contra o Internacional, fizeram uma atividade justamente no CT do Colorado. Os titulares ficaram na academia do hotel em que a delegação está hospedada no Rio Grande do Sul.
TABELA>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores >Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro​Como joga em Buenos Aires, no meio da semana, o São Paulo apenas retornará para a capital paulista na próxima quinta-feira. Neste domingo e também na próxima segunda-feira, a delegação ficará no CT do Internacional. Na sequência, o Tricolor embarca para a Argentina onde decide sua vida na Copa Libertadores da América.No treino deste domingo, Diniz contou apenas com aqueles que começaram o duelo diante do Inter, sábado, pelo Brasileirão, no banco de reservas. O São Paulo não divulgou muitas informações sobre a atividade, mas os atletas fizeram um treino em campo reduzido e receberam orientações da comissão técnica já pensando no jogo do meio da semana.
Os titulares fizeram exercícios regenerativos e irão para o CT do Internacional apenas na próxima segunda. Na quarta, às 21h30 (horário de Brasília), o São Paulo visita o River Plate, no Monumental de Nuñez, e apenas a vitória interessa. Em caso de empate, o Tricolor não estará matematicamente eliminado, mas precisará tirar uma diferença de 11 gols de saldo para a equipe argentina na última rodada do Grupo D.

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