Um dia após anúncio de punição, Edenilson tem efeito suspensivo concedido

Em um intervalo de dois dias, o meio-campista Edenilson passou de jogador suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para peça novamente apta a ser utilizada pelo técnico do Inter, Diego Aguirre, pensando no compromisso do Brasileirão frente ao Fluminense. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última segunda-feira (22), Edi foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com duas partidas por conta de sua expulsão na partida frente ao Palmeiras, ainda em 17 de outubro, na derrota por 2 a 1. Desta forma, ele ficaria de fora na próxima quarta-feira (24) e também frente ao Santos, no domingo (28), em partida que será disputada no Beira-Rio.