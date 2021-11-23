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futebol

Um dia após anúncio de punição, Edenilson tem efeito suspensivo concedido

Meio-campista volta a ser peça válida para Diego Aguirre pensando no compromisso diante do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 14:43

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 14:43

Em um intervalo de dois dias, o meio-campista Edenilson passou de jogador suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para peça novamente apta a ser utilizada pelo técnico do Inter, Diego Aguirre, pensando no compromisso do Brasileirão frente ao Fluminense. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última segunda-feira (22), Edi foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com duas partidas por conta de sua expulsão na partida frente ao Palmeiras, ainda em 17 de outubro, na derrota por 2 a 1. Desta forma, ele ficaria de fora na próxima quarta-feira (24) e também frente ao Santos, no domingo (28), em partida que será disputada no Beira-Rio.
Todavia, com a concessão do efeito suspensivo, o meio-campista que é um dos artilheiros do Colorado na temporada com 15 gols em 50 partidas (atrás apenas de Yuri Alberto) está livre para defender a equipe até que o recurso seja julgado pelo Pleno do STJD.
A notícia chega em excelente momento dada a importância do compromisso frente ao Fluminense pensando na tabela de classificação. Neste momento, enquanto o time carioca está em sétimo lugar tendo 48 pontos, o Inter é o oitavo, com 47.
Crédito: Jogadortem15em50partidasfeitasnatemporada(Reprodução/TwitterInternacional

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