Ultras da Lazio insultam Hysaj após novo reforço cantar música contra o fascismo

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Novo reforço da Lazio, o lateral Hysaj, contratado pela equipe junto ao Napoli, foi alvo de insultos por parte de torcedores de sua nova equipe. Em vídeo, o jogador cantou uma música anti-fascismo, o que desagradou ultras do clube italiano.

Veja a tabela do EspanholEm sua apresentação ao elenco da Lazio, o lateral albanês Elseid Hysaj, de 27 anos, apareceu em um vídeo cantando a música 'Bella Ciao', um hino contra o fascismo italiano durante a Segunda Guerra Mundial. A atitude do atleta irritou os ultras da Lazio. Contra a escolha de Elseid Hysaj em cantar a música contra o fascismo, ultras da Lazio levantaram uma faixa em Roma ofendendo o jogador. Nela, os dizeres 'Hysaj verme. A Lazio é fascista' foram escritos com a assinatura dos próprios ultras.

A Lazio, por sua vez, posicionou-se em nota oficial para defender o seu novo jogador, que foi um pedido do treinador Maurizio Sarri, ex-treinador do Napoli. No comunicado, o clube disse que espera continuar com o clima pacífico no treinamento.