Últimos três times garantem vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões; veja todos os classificados

Nesta quarta-feira (30), foram conhecidos os últimos três times classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio dos grupos será realizado já na próxima quinta-feira (1), às 12h (hora de Brasília).
O Krasnodar (Rússia) venceu novamente o PAOK (Grécia) por 2x1 e avançou. Junto com eles está o Salzburg (Áustria), que fez 3x1 no Maccabi Tel-Aviv (Israel). O Midtjylland (Dinamarca), do brasileiro Evander, virou e fez 4x1 no Slavia Praha (República Tcheca) para ter o último posto. Agora, os três estão na mesma prateleira dos grandes do futebol europeu.Veja todas as equipes classificadas e seus potes:
Pote 1: Bayern (Alemanha, atual campeão), Sevilla (Espanha, campeão da Liga Europa), Real Madrid (Espanha), Liverpool (Inglaterra), Juventus (Itália), Paris Saint-Germain (França), Zenit (Rússia) e Porto (Portugal).
Pote 2: Barcelona (Espanha), Atlético de Madrid (Espanha), Manchester City (Inglaterra), Manchester United (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Borussia Dortmund (Alemanha), Chelsea (Inglaterra) e Ajax (Holanda).
Pote 3: Dinamo de Kiev (Ucrânia), Salzburg (Áustria), Leipzig (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Olympiacos (Grécia), Lazio (Itália), Krasnodar (Rússia) e Atalanta (Itália).
Pote 4: Lokomotiv (Rússia), Marseille (França), Brugge (Bélgica), Monchengladbach (Alemanha), Basaksehir (Turquia), Midtjylland (Dinamarca), Rennes (França) e Ferencváros (Hungria).As partidas desta quarta:
Jogando em casa, o PAOK precisava vencer por 1x0 para se classificar após perder por 2x1 para o Krasnodar na ida. Porém, o resultado do primeiro jogo se repetiu. Aos 28 do segundo tempo, Michailidis tentou cortar um cruzamento e fez contra para os russos. Quatro minutos depois, El Kaddouri cabeceou para empatar e devolveu a esperança aos gregos. Porém, a alegria durou pouco: o francês Cabella aproveitou rebote e fez o gol vencedor do Krasnodar.
O Red Bull Salzburg finalmente conseguiu quebrar uma maldição de mata-matas de Liga dos Campeões que vinha de onze temporadas anteriores, quando a equipe falhou em sair das fases de qualificação. Tudo graças à vitória por 3x1 contra o Maccabi Tel-Aviv, de Israel, em casa.
Daka abriu o placar aos 16 minutos para os austríacos, mas Karzev igualou aos 30. Nos acréscimos da primeira etapa, Szoboszlai fez 2x1 para o Salzburg, de pênalti. Aos 23 da etapa final, Daka fez o 3x1 e garantiu a vaga; na ida, os touros já haviam vencido por 2x1.
Na outra partida do dia, o Midtjylland conseguiu grande virada para cima do Slavia Praha. Após 0x0 na ida, que foi jogada na República Tcheca, Olayinka fez 1x0 para o Slavia logo aos três minutos. A reação só veio na etapa final: Kaba (aos 20), Scholz (aos 39, de pênalti), Onyeka (43) e Dreyer (46) fecharam o placar em 4x1.