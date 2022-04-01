Último treino aberto do São Paulo também foi antes de final do Paulista

Neste sábado, o São Paulo realizará um treino aberto para a torcida, no Morumbi, no dia que antecede a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, neste domingo (03), às 16h, no Allianz Parque. Será a primeira atividade aberta para o público no estádio desde 2019. Na ocasião, o time, que era comandado por Cuca, treinou com os portões abertos no Morumbi antes da semifinal do Paulista, contra o Palmeiras e na véspera da final do estadual, diante do Corinthians. Mais de 30 mil pessoas compareceram para assistir a atividade.

No entanto, o São Paulo foi derrotado e ficou com o vice-campeonato. Na ida, empate sem gols no Morumbi. Já na volta, a vitória do Alvinegro por 2 a 1, na Neo Química Arena, frustrou os são-paulinos. A mudança do último treino do São Paulo antes da decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, para o Morumbi, passou pela boa relação de Rogério Ceni com a torcida são-paulina, que fez sua parte em toda a campanha do estadual.

Para Ceni, os gritos de motivação que virão das arquibancadas durante o treinamento serão mais um elemento de motivação para os jogadores antes da final do Paulista. Na avaliação do treinador, a presença participativa da torcida são-paulina em peso nos jogos tem mexido positivamente com os atletas. A entrega do time tem sido bastante exaltada pelas arquibancadas tricolores.

Agora, o São Paulo, após vencer o Palmeiras por 3 a 1, no Morumbi, pode perder por até um gol de diferença no Allianz Parque, que fica com o título. Uma derrota por dois gols leva a decisão para as penalidade máximas.