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futebol

Último São Paulo x Novorizontino teve polêmicas e árbitro afastado

Jogo teve dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados. Juiz Flávio Roberto Mineiro Ribeiro foi bastante criticado pela torcida são-paulina e afastado pela FPF...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 18:32
Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!
O jogo entre São Paulo e Novorizontino foi marcado por polêmicas em 2020. Na ocasião, em fevereiro, as equipes se enfrentaram no Morumbi, com uma arbitragem polêmica de Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e a diretoria são-paulina se enfureceu.
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Só no primeiro tempo, foram três erros em lances capitais contra o time da casa, sendo que o atacante Alexandre Pato, que amargava um longo jejum de gols, marcou duas vezes, mas teve os tentos anulados por impedimento. No entanto, ambos estavam em posição legal.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além disso, um pênalti em Vitor Bueno foi ignorado pela arbitragem, o que deixou os jogadores são-paulinos indignados.
No outro dia, a Federação Paulista de Futebol afastou o árbitro e os assistentes Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da Silva. Na ocasião, a FPF soltou um comunicado onde afirmou que "foram identificados quatro erros capitais na arbitragem da partida: dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube. Os membros da equipe passarão por reciclagem, com apoio psicológico, técnico e físico". A nota ainda disse que: "A equipe responsável pela partida admitiu os erros e se desculpou por eles. Por fim, a FPF disse lamentar as decisões dos profissionais e ressaltou que erros crassos não serão admitidos."
O então diretor-executivo de futebol Raí, logo depois do jogo, foi até a zona mista do estádio para fazer reclamações contra o juiz e avisar que medidas seriam tomadas com a Federação Paulista de Futebol.

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