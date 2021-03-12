Último São Paulo x Novorizontino teve polêmicas e árbitro afastado

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

O jogo entre São Paulo e Novorizontino foi marcado por polêmicas em 2020. Na ocasião, em fevereiro, as equipes se enfrentaram no Morumbi, com uma arbitragem polêmica de Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e a diretoria são-paulina se enfureceu.

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Só no primeiro tempo, foram três erros em lances capitais contra o time da casa, sendo que o atacante Alexandre Pato, que amargava um longo jejum de gols, marcou duas vezes, mas teve os tentos anulados por impedimento. No entanto, ambos estavam em posição legal.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além disso, um pênalti em Vitor Bueno foi ignorado pela arbitragem, o que deixou os jogadores são-paulinos indignados.

No outro dia, a Federação Paulista de Futebol afastou o árbitro e os assistentes Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da Silva. Na ocasião, a FPF soltou um comunicado onde afirmou que "foram identificados quatro erros capitais na arbitragem da partida: dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube. Os membros da equipe passarão por reciclagem, com apoio psicológico, técnico e físico". A nota ainda disse que: "A equipe responsável pela partida admitiu os erros e se desculpou por eles. Por fim, a FPF disse lamentar as decisões dos profissionais e ressaltou que erros crassos não serão admitidos."