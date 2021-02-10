Último São Paulo x Ceará no Morumbi marcou estreia de Daniel Alves no Tricolor em 2019

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São Paulo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. esse confronto é especial para o meia Daniel Alves. Camisa dez e capitão do time, ele fez sua estreia no Tricolor na vitória por 1 a 0 contra o Vozão, no dia 18 de agosto de 2019. O gol do triunfo foi marcado por ele aos 39 minutos do primeiro tempo.

No começo daquele mês, Dani foi recebido por mais de 44 mil pessoas no Morumbi, em grande festa de apresentação, que contou com as presença de ídolos do clube, como Kaká, Raí, Hernanes e Luis Fabiano. Além disso, craques do futebol mundial, como Messi, deixaram mensagens para o jogador. No entanto, o tempo passou e o amor da torcida com Daniel Alves estremeceu. Bastante criticado, o jogador ainda não fez uma boa atuação neste ano e tem sido alvo dos torcedores pelos maus resultados e por atitudes fora do campo.

O meia espera dar a volta por cima e ajudar o São Paulo a melhorar o desempenho recente, que tirou o time da liderança do Brasileirão e ainda não venceu no ano. O jogo contra o Ceará é importante para reerguer o time na reta final da temporada.