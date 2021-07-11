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​Último pênalti perdido pela Inglaterra na Eurocopa para Itália foi o primeiro de Saka como profissional

Joia do Arsenal nunca havia feito uma cobrança na marca da cal desde que foi promovido ao time principal dos Gunners, em 2019...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 19:51
Crédito: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP
Imagine a cena: você, um jogador de 19 anos, vai bater seu primeiro pênalti como jogador profissional em uma final de Eurocopa e a vida da seleção depende que a bola acerte o fundo das redes. Foi isto que aconteceu com Bukayo Saka, que perdeu a cobrança decisiva para a Inglaterra na final diante da campeã Itália, neste domingo, em Wembley.
A cobrança defendida por Gianluigi Donnarumma foi a primeira de Bukayo Saka desde que foi promovido para o futebol profissional, em 2019. Ele nunca havia cobrado pelo Arsenal, clube que defende.
Saka, que sempre foi bem visto nas categorias de base do Arsenal e atualmente é um dos destaques da equipe principal, tem pênaltis apenas por equipes sub-20: uma pelos Gunners e a outra vestindo a camisa da Inglaterra.O inglês fez um gol em uma vitória do Arsenal sobre o Tottenham na Copa da Inglaterra Juvenil no dia 17 de janeiro de 2019, sua última cobrança na carreira. Antes, havia marcado pelo time sub-20 da Inglaterra em uma vitória sobre a França por 2 a 1 em um amistoso no dia 9 de outubro de 2018.
Desde que foi promovido ao time profissional do Arsenal, os Gunners tiveram duas disputas de pênalti - ambas contra o Liverpool, uma pela Copa da Liga e a outra na Supercopa. Bukayo Saka não participou de nenhuma. Durante o tempo normal, os batedores oficiais dos Gunners são Alexandre Lacazette ou Pierre-Emerick Aubameyang.
Ou seja, o responsável por fechar as cobranças da Inglaterra na final da Eurocopa tinha dois pênaltis convertidos na carreira - e todos por times de base. O atacante ainda não havia cobrado como profissional.

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