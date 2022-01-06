Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Último a levantar taça da Copinha, Cesinha aposta em grande temporada

Meio-campista foi campeão da Taça São Paulo pelo Internacional em 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 12:35

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:35

Último jogador a levantar o troféu da Copinha, Cesinha lembra bem da conquista do Internacional em 2020 no Pacaembu. Capitão do Colorado, o meia foi um dos destaques da campanha. Hoje, quase dois anos depois, recorda com enorme carinho do título vencido em cima do grande rival.
- De fato foi ali que despontei para o futebol brasileiro. Realizei uma ótima Copinha, marcando gols e dando assistências e pude ajudar o Inter a conquistar uma taça histórica. A equipe era composta por vários bons jogadores e estávamos num momento muito especial. Tenho as melhores recordações daquele torneio. Fui bastante elogiado e considerado por vários críticos como o craque da competição. Aquele meu desempenho foi a primeira mostra que dei para todo o país do que sou capaz de fazer - declarou.
Campeão da Série B pelo Botafogo em 2021, Cesinha não seguirá no clube carioca na temporada que está por começar. O armador tem em sua mente o que deseja para o ano que se iniciou há cinco dias. Além de gols, vitórias e títulos, o jovem jogador quer se afirmar definitivamente no futebol brasileiro.
- Fui muito feliz no Botafogo, mas às vezes acabamos não tendo as oportunidades que gostaríamos. 2022 será o meu ano. Meus empresários estão cuidando do meu futuro e tenho absoluta certeza que passarei a atuar por uma excelente equipe. Dentro de campo, eu darei conta do recado - concluiu.
Crédito: (Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados