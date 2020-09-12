Última vitória do São Paulo em clássico como visitante foi na Vila

Crédito: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF

O São Paulo tentará quebrar um longo jejum na partida contra o Santos, às 19h deste sábado, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. A equipe do Morumbi não vence um clássico como visitante desde 2017, sendo que o último triunfo foi justamente em um San-São na Baixada Santista.

Com Rogério Ceni no comando, o Tricolor venceu o Peixe por 3 a 1 pela primeira fase do Paulistão em 15 de fevereiro de 2017. Luiz Araújo (duas vezes) e Cueva marcaram os gols do triunfo, enquanto Copete anotou para o Peixe após cruzamento de Vitor Bueno, que agora está do lado são-paulino.Depois desse dia, o São Paulo jogou 19 clássicos como visitante e acumulou 13 derrotas e seis empates. Vale lembrar que um desses empates terminou com festa: foi contra o Palmeiras, na semifinal do Paulista de 2019, no Allianz Parque, que teve triunfo nos pênaltis.

Um fator que pode animar é o retrospecto de Fernando Diniz em clássicos. Contra o Santos, por exemplo, ele acumula um empate (1 a 1 na Vila Belmiro, em 2019) e uma vitória (2 a 1 no Morumbi, em 2020). Também não perdeu para o Corinthians (duas vitórias e um empate). Só contra o Palmeiras o técnico ainda não conseguiu vencer (derrota em 2019 e empate em 2020).

Veja os resultados dos últimos 19 clássicos do São Paulo como visitante:

2017Paulistão - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Allianz ParquePaulistão - Corinthians 1 x 1 São Paulo - Arena CorinthiansBrasileirão - Corinthians 3 x 2 São Paulo - Arena CorinthiansBrasileirão - Santos 3 x 2 São Paulo - Vila BelmiroBrasileirão - Palmeiras 4 x 2 São Paulo - Allianz Parque

2018​Paulistão - Palmeiras 2 x 0 São Paulo - Allianz ParquePaulistão - Corinthians 2 x 1 São Paulo - PacaembuPaulistão - Corinthians 1 (5) x (4) 0 São Paulo - Arena Corinthians Brasileirão - Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Allianz ParqueBrasileirão - Santos 0 x 0 São Paulo - Vila BelmiroBrasileirão - Corinthians 1 x 1 São Paulo - Arena Corinthians

2019​Paulistão - Santos 2 x 0 São Paulo - PacaembuPaulistão - Corinthians 2 x 1 São Paulo - Arena CorinthiansPaulistão - Palmeiras 0 (4) x (5) 0 São Paulo - Allianz ParquePaulistão - Corinthians 2 x 1 São Paulo - Arena Corinthians Brasileirão - Corinthians 1 x 0 São Paulo - Arena CorinthiansBrasileirão - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Allianz ParqueBrasileirão - Santos 1 x 1 São Paulo - Vila Belmiro