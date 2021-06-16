Última vitória como visitante do Coritiba contra o Flamengo foi por dois gols de vantagem

Depois de perder em casa para o Flamengo por 1 a 0 no confronto de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, a missão do Coritiba ficou bastante complexa na eliminatória onde precisará buscar o resultado na noite desta quarta-feira (16) em pleno Maracanã. Entretanto, a equipe do técnico Gustavo Morínigo pode se inspirar justamente na última vez que o Coxa Branca atuou como visitante e venceu a equipe carioca em placar que, repetido hoje, seria suficiente para a vaga.
No ano de 2015, os times duelaram pela 26ª Rodada do Campeonato Brasileiro em compromisso que aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aos nove minutos do primeiro tempo, Kléber Gladiador marcou em cobrança e pênalti enquanto Henrique Almeida fechou a contagem ainda aos 25 da etapa inicial.
De lá pra cá, Flamengo e Coritiba se reencontraram com o Verdão sendo visitante em outras três oportunidades com um empate (Brasileirão de 2016) e dois reveses do Coxa: um no Campeonato Brasileiro de 2017 e a outra no BR-2020.