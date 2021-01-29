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Última rodada da Série B, Campeonato Italiano e muito mais: saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

O dia marca o fim da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, com a exibição da 38ª rodada. Além disso, a bola também rola nos gramados europeus. Confira!...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 03:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 03:00

Crédito: Empatados na liderança com 70 pontos, América-MG e Chape lutam pelo troféu da B(Mourão Panda/América-MG
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 está chegando ao fim. Nessa sexta-feira (29), dez partidas fecham a 38ª rodada e, consequentemente, a competição. Até o momento, América-MG e Chapecoense, já classificados para a divisão de cima no próximo ano, brigam pelo título.
QUEM SERÁ CAMPEÃO? ACESSE A TABELA DA SÉRIE B E SIMULE RESULTADOS
O Cuiabá não pode mais ser campeão, mas também já garantiu o acesso. A última vaga está sendo disputada por Juventude, CSA e Avaí. Em busca da taça, a Chapecoense recebe o Confiança, às 21h30, na Arena Condá. Enquanto isso, o América-MG , outro postulante ao título, enfrenta o Avaí, em casa, às 21h30.
Além disso, o dia também será agitado pela rodada do Campeonato Italiano e pela Copa do Brasil Sub-17, com o duelo entre Fluminense e São Paulo.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Figueirense x Ponte Preta Série B Onde assistir: Premiere
16h45 - Torino x Fiorentina Campeonato Italiano Onde assistir: TNT Sports
Rojas com futuro indefinido: Veja os jogadores do São Paulo que têm contrato somente até 2021
17h - Sampaio Corrêa x Oeste Série B Onde assistir: Premiere
17h15 - Fluminense x São Paulo Copa do Brasil Sub-17 Onde assistir: SporTV
19h15 - CRB x Cuiabá Série B Onde assistir: Premiere
19h15 - Botafogo-SP x Operário Série B Onde assistir: Premiere
21h30 - Náutico x CSA Série B Onde assistir: Premiere
21h30 - Chapecoense x Confiança Série B Onde assistir: Premiere
21h30 - Guarani x Juventude Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Brasil-RS x Vitória Série B Onde assistir: Premiere
21h30 - Paraná x Cruzeiro Série B Onde assistir: Premiere
21h30 - América-MG x Avaí Série B Onde assistir: SporTV e Premiere

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