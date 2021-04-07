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Última hora! Conmebol adia jogo entre Independiente Del Valle e Grêmio

Decisão foi tomada após o Tricolor confirmar dois casos de Covid-19 no elenco...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 21:28

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 21:28
Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA
Após o Grêmio confirmar dois casos de Covid-19 no elenco, a Conmebol tomou a decisão de adiar o duelo do Tricolor contra o Independiente Del Valle. Inicialmente, o jogo seria nesta quarta-feira, mas agora irá acontecer na sexta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).
Além do dia, a Conmebol também alterou o local do confronto. Antes marcado para a Quito, o duelo vai acontecer em Assunção, na capital do Paraguai.
O Grêmio ainda não confirmou quando será o deslocamento para a cidade paraguaia.
Até o momento, a partida da volta entre os clubes está agendada para a próxima quarta-feira, dia 14 de abril, em Porto Alegre.

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