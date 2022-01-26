Última derrota do São Paulo para o Guarani fora de casa no estadual teve Muricy como técnico do Bugre

O São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista contra o Guarani, nesta quinta-feira (27), às 21h30, em Campinas. E essa partida, além de marcar a estreia da equipe na temporada, servirá para o Tricolor manter um tabu de 25 anos sem perder para o Bugre fora de casa no Paulistão. A última derrota do São Paulo para o Guarani fora de casa pelo estadual foi no dia 17 de maio de 1997, quando perdeu por 2 a 0, com gols de Gilson e Paulo Isidoro. Na ocasião, Muricy Ramalho, hoje coordenador do Tricolor, era o técnico do Bugre.