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Última derrota do São Paulo para o Guarani fora de casa no estadual teve Muricy como técnico do Bugre

Tricolor perdeu pela última vez para o Bugre fora de casa no estadual no dia 17 de maio de 1997, quando perdeu por 2 a 0. Desde então, são sete jogos, com sete vitórias...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 16:00
O São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista contra o Guarani, nesta quinta-feira (27), às 21h30, em Campinas. E essa partida, além de marcar a estreia da equipe na temporada, servirá para o Tricolor manter um tabu de 25 anos sem perder para o Bugre fora de casa no Paulistão. A última derrota do São Paulo para o Guarani fora de casa pelo estadual foi no dia 17 de maio de 1997, quando perdeu por 2 a 0, com gols de Gilson e Paulo Isidoro. Na ocasião, Muricy Ramalho, hoje coordenador do Tricolor, era o técnico do Bugre.
Desde então, foram sete jogos entre Guarani e São Paulo, com sete vitórias do Tricolor. Foram 16 gols marcados e somente seis sofridos. AINVENCIBILIDADE DO SÃO PAULO CONTRA O GUARANI FORA DE CASA NO PAULISTÃO
26/07/2020 - Guarani 1 x 3 São Paulo - Paulista 2020 09/02/2013 - Guarani 1 x 2 São Paulo - Paulista 201328/01/2009 - Guarani 0 x 2 São Paulo - Paulistão 2009 21/03/2008 - Guarani 0x 1 São Paulo - Paulistão 200823/03/2003 - Guarani 1 x 2 São Paulo - Paulistão 200507/05/2000 - Guarani 1 x 3 São Paulo - Campeonato Paulista 2000 01/03/2000 - Guarani 2 x 3 São Paulo - Campeonato Paulista 2000
Crédito: MuricyRamalhoeratécnicodoGuaraninaúltimavitóriaforadecasadoBugrecontraoSãoPaulo(Foto:SãoPaulo

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