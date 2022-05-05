Ulisses Oliveira comemora acesso com Torreense em Portugal após 24 anos

Situada no litoral português, a pequena Torres Vedras, de 80 mil habitantes, é casa de um dos times mais tradicionais de Portugal - o Torreense, fundado em 1917. Há 30 anos longe da primeira divisão, o clube pouco a pouco voltou a escalar as divisões portuguesas com a ajuda de um elenco recheado de brasileiros.

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No domingo, o Torreense contou com o show de um brasileiro para vencer o Vitória Guimarães B por 3 a 0 e retornar à segunda divisão local. O meia Ulisses Oliveira, de 33 anos, bateu o escanteio do primeiro gol e anotou outras duas assistências para definir o placar da vitória histórica.

“Estive muito focado durante a semana para fazer uma boa partida nesse jogo decisivo. Fui coroado com um belíssimo grupo de trabalho aqui no Torreense. Fazer parte de um clube tradicional desses significa muito, independente da divisão que se disputa. A festa no estádio para comemorar o acesso foi maravilhosa, os adeptos portugueses são únicos e o grito estava entalado há 24 anos”, explicou Uli, como é chamado.

Desde 2015 em Portugal, quando se transferiu do Tupi-MG para o Louletano, Ulisses teve na temporada de 2021-2022 uma das suas melhores fases - na Liga 3 ele anotou, ao todo, 7 assistências e 1 gol. O desafio agora fica por conta da final da competição, quando o time de Torres Vedras enfrenta o Oliveirense para definir quem será o campeão nacional.

- Só tenho de agradecer a Portugal e aos clubes que representei. Todos me deram um grande suporte para mostrar meu futebol. O Torreense é uma grande equipe com um forte investimento. Me identifiquei de maneira muito intensa com a equipe e a cidade - disse o ex-jogador de América-MG e Goiás.

Em 14 de maio, Torreense e Oliveirense disputam a final da Liga 3, às 14h (horário de Brasília).