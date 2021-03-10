Uefa transfere jogo entre City e Monchengladbach para Hungria

A Uefa transferiu o jogo entre Manchester City e Borussia Monchengladbach, pela Champions League, para a Puskas Arena, em Budapeste. Ambos os clubes e a entidade do futebol europeu disseram no início deste mês que a partida poderia acontecer no Etihad Stadium após conversas com as autoridades da cidade do time alemão.A equipe de Pep Guardiola mantinha viva as esperanças de que pudesse jogar na Inglaterra em meio a tantas competições em que ainda está presente. O clube tem compromisso contra o Everton pela Copa da Inglaterra quatro dias após o duelo pela Liga dos Campeões. Dessa forma, a viagem para a Hungria traz problemas aos planos do técnico espanhol.