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futebol

Uefa transfere jogo entre City e Monchengladbach para Hungria

Equipe de Pep Guardiola acreditava que poderia atuar no Etihad Stadium após ambos os clubes e Uefa entrarem em acordo com autoridades alemães...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 09:16

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 09:16
Crédito: FERENC ISZA / AFP
A Uefa transferiu o jogo entre Manchester City e Borussia Monchengladbach, pela Champions League, para a Puskas Arena, em Budapeste. Ambos os clubes e a entidade do futebol europeu disseram no início deste mês que a partida poderia acontecer no Etihad Stadium após conversas com as autoridades da cidade do time alemão.A equipe de Pep Guardiola mantinha viva as esperanças de que pudesse jogar na Inglaterra em meio a tantas competições em que ainda está presente. O clube tem compromisso contra o Everton pela Copa da Inglaterra quatro dias após o duelo pela Liga dos Campeões. Dessa forma, a viagem para a Hungria traz problemas aos planos do técnico espanhol.
> Veja a tabela da Champions League
O primeiro duelo entre os clubes também foi realizado em Budapeste e o Manchester City conquistou uma importante vitória por 2 a 0. Com isso, o time inglês entra com uma boa vantagem diante do Borussia Monchengladbach e busca conquistar novamente uma vaga na fase de quartas de final do principal torneio do continente.

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