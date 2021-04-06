Uefa suspende provisioramente jogador acusado de ofensa racista

A Uefa decidiu suspender provisoriamente por uma partida Ondrej Kudela, jogador do Slavia Praga acusado de ofensas racistas contra Glen Kamara, do Rangers, em jogo válido pela Europa League. Com isso, o atleta não irá participar do confronto contra o Arsenal pelas quartas de final do torneio.No entanto, o clube tcheco já havia anunciado que o defensor perderia o primeiro confronto diante dos ingleses por conta de uma virose e um problema no nariz. Enquanto isso, a entidade máxima do futebol europeu segue investigando o caso.