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futebol

Uefa suspende provisioramente jogador acusado de ofensa racista

Ondrej Kudela, do Slavia Praga, não participa do confronto contra o Arsenal após polêmica em duelo contra o Rangers. Atleta não iria participar da partida por conta de lesão...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 11:53

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 11:53
Crédito: ARIS MESSINIS / AFP
A Uefa decidiu suspender provisoriamente por uma partida Ondrej Kudela, jogador do Slavia Praga acusado de ofensas racistas contra Glen Kamara, do Rangers, em jogo válido pela Europa League. Com isso, o atleta não irá participar do confronto contra o Arsenal pelas quartas de final do torneio.No entanto, o clube tcheco já havia anunciado que o defensor perderia o primeiro confronto diante dos ingleses por conta de uma virose e um problema no nariz. Enquanto isso, a entidade máxima do futebol europeu segue investigando o caso.
> Veja a tabela da Europa League
Rangers e Slavia Praga estão no aguardo de uma decisão que deve sair apenas na próxima semana. Kudela negou as acusações e o clube tcheco disse que Kamara atacou o adversário ao final da partida nos túnes do vestiário.

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