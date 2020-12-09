Uefa suspende cartão vermelho de Webó, auxiliar do Istanbul

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

A Uefa suspendeu o cartão vermelho recebido por Pierre Webó na partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. Um dia após injúrias raciais do quarto árbitro, Sebastien Coltescu, a entidade de futebol cancelou a expulsão e nomeou um inspetor de Ética e Disciplina para conduzir uma investigação disciplinar sobre o ocorrido.

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para agir assim - afirmou Coltescu ao se referir a Webó.

Revoltado, Webó foi tirar satisfação: "O que você falou? Por que você falou preto?". O árbitro principal, Ovidiu Hategan, expulsou o camaronês pela reclamação. A partir daí, jogadores e membros da comissão técnica ficaram indignados e protestaram. Não houve jogo e os atletas se retiraram de campo.