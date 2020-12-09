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futebol

Uefa suspende cartão vermelho de Webó, auxiliar do Istanbul

Membro da comissão técnica da equipe turca foi alvo de injúria racial
por parte do quarto árbitro e expulso da partida após tirar satisfações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 10:45

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 10:45

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A Uefa suspendeu o cartão vermelho recebido por Pierre Webó na partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. Um dia após injúrias raciais do quarto árbitro, Sebastien Coltescu, a entidade de futebol cancelou a expulsão e nomeou um inspetor de Ética e Disciplina para conduzir uma investigação disciplinar sobre o ocorrido.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para agir assim - afirmou Coltescu ao se referir a Webó.
Revoltado, Webó foi tirar satisfação: "O que você falou? Por que você falou preto?". O árbitro principal, Ovidiu Hategan, expulsou o camaronês pela reclamação. A partir daí, jogadores e membros da comissão técnica ficaram indignados e protestaram. Não houve jogo e os atletas se retiraram de campo.
O jogo será disputado nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), com uma nova equipe de arbitragem. A partida será retomada aos 13 minutos do primeiro tempo, momento em que a confusão começou.

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